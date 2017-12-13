فيديو.. الصندوق العقاري يعلق على حكم ” محكمة أبها ” لصالح 40 مواطنا

حمود العنزي(صدى):

علق المتحدث باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، على الحكم الذي أصدرته محكمة أبها مؤخرًا لصالح 40 مواطنا مؤكدا أن الصندوق ملتزم بالأحكام النهائية التي تصله من القضاء.

وأوضح العصيمي، في مداخلة عبر برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية ” أمس الثلاثاء، ” أن الحكم لا يزال منظورا في القضاء، لان الحكم الصادر ابتدائي ” ، مضيفا: ” من الصعب الحديث عن أحكام منظورة قضائيا “.

وكانت المحكمة الإدارية في أبها قضت مؤخرًا، بالحكم الثالث ضد الصندوق العقاري لصالح 40 متضررًا من الصندوق العقاري، وهو حكم ابتدائي يحق للصندوق استئنافه في مدة أقصاها شهر، ويقضي بإلغاء القرار بإحالة المستفيدين إلى البنوك التجارية.

httpV://www.youtube.com/watch?v=RNfvfitqfNM