حماية المستهلك توجه نصائح هامة إلى المواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح إلى المواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء، للتحذير مما اسمته ” مصاصو الكهرباء “، بالإضافة إلى توجيه 5 نصائح فيما يتعلق باستخدام غسالة الملابس.

ووصفت حماية المستهلك، أجهزة تستنزف جزء من الكهرباء حتى لو كانت مغلقة أو في حالة الإسبات، مثل الشواحن وأجهزة الحواسب والشاشات وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وغيرها من الأجهزة التي يتركها صحابها موصولة بالتيار الكهربي، حتى بعد الانتهاء من استخدامها.

وطلبت الجمعية من المستهلكين فصل هذه الأجهزة عن قابس الكهرباء بعد انتهاء الاستخدام، أو إغلاق زر القابس، أو استخدام توصيلة كهربائية تحتوي على زر للإغلاق.