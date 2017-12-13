مدير ” حساب المواطن ” يطمئن المواطنين على مبالغهم المودعة 

علي القحطاني(صدى):

طمأن المدير العام لـ” حساب المواطن “، المهندس علي راجحي، المواطنين على مبالغهم المالية المودعة في حسابات المواطنين يوم 21 ديسمبر (بعد ثمانية أيام) ستكون – بإذن الله – مقنعة ومُرضية لهم.

وأكد راجحي: “إن شاء الله لن يُصدم الناس بحجم ومقدار الدعم؛ لأنه روعيت أمور كثيرة خلال العمل في مرحلة وضع سياسات البرنامج”.

جاء ذلك ردًّا على تغريدة عبر وسم#اسأل_حساب_المواطن على القناة الأولى، نصها: “21 ديسمبر، هذا التاريخ ربما يُصدم فيه البعض!”.

وقال: “ما أتوقع -إن شاء الله- أن يُصدم فيه البعض؛ لأنه عندما بُنيت السياسات، ووُضعت المعدلات التي سيتم التعويض عنها، روعيت جوانب كثيرة. ونتمنى -إن شاء الله- أن تكون الناس راضية عن الدعم المقدَّم لها”.