تفاصيل الإطاحة بوكر دعارة وكشف جنسية المتستر عليه في جدة 

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة محافظة جدة، بوكر دعارة مكون من 11 فتاة في حي الجامعة في ساعة مبكرة من فجر أمس الأول الإثنين.

وأكدت مصادر أنه ورد لشرطة محافظة جدة بلاغ في ساعة مبكرة عن وجود وكر دعارة في حي الجامعة.

وأضافت المصادر على الفور تدخل رجال المهمات والواجبات الخاصة للقبض عليهن.وتم ضبط 11 فتاة وسيدتان منهن من يتراوح أعمارهن من 20 إلى 30 عامًا، أما السيدتان فإحداهن 48 عامًا والأخرى 53 عامًا، وجميعهن مقيمات، مشيرة إلى أن المتستِّر عليهن سعودي وآخر تايلندي، وتم القبض عليهما.وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال التحقيقات.