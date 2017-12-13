” تصفية الراجحي ” تدعو لمزاد علني لبيع أرض الثغر

نايف السالم(صدى):

وجه مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي، دعوة لرجال الأعمال والمهتمين، لحضور المزاد العلني السادس لبيع أرض الثغر، وذلك يوم السبت 23 ديسمبر الجاري، في الرابعة عصرا بفندق رافال كمبينسكي بمدينة الرياض.

وقال المجلس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن اشتراطات الدخول للمزاد كالآتي:

الحصول على بطاقة المزايدة قبل نهاية دوام يوم الخميس 3 – 4 – 1439 هـ.

الحضور الشخصي للمشتري، أو الوكيل الشرعي له.

شيك باسم حساب تصفية تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي بقيمة 23 مليون ريال سعودي.

يعتبر الشيك جُزْءَاً من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.

من يرسو عليه المزاد يتوجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها 50 يوم عمل.

فِي حَالِ عدم السداد في المدة المحددة يتم إعادة البيع على مَسْؤُولِيَّة المشتري بمزايدة جديدة ويُلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزاد.

يسترجع شيك المزايدة مباشرة فِي حَالِ عدم رسو المزاد على المتقدم.

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.

يقتصر الحضور على المزايدين، أو من تأهل للمشاركة في المزاد.