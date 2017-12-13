فيديو.. مواطنة تروي تفاصيل حياتها المؤثرة بإصابتها بـ ” الإيدز ” بسبب زوجها

عادل الحربي(صدى):

روت سيدة قصتها حينما تعرضت للإصابة بفيروس نقص المناعة ” الإيدز ” دون علمها بعد 6 سنوات من الزواج برجل مصاب نقل إليها المرض، ومن ثم تزوجت رجلا آخر مصابا بالمرض نفسه ومدمنا للهيروين.

وأوضحت ” أم عبدالله ” ، في لقاء لها في قناة ” MBC “، أنها لم تكن تعلم بأنها مصابة بفيروس ” الإيدز ” حيث نُقل إليها عن طريق زوجها الأول التي بقيت معه لست سنوات قبل أن يُتوفى، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد مماته بأنها مصابة أثناء إجراء بعض التحاليل الطبية.

وأكدت أنها تعايشت مع المرض دون الشعور بأي مضاعفات تُذكر، مشيرة إلى إنها تأثرت من الناحية النفسية فقط بعد علمها بالإصابة، ومبينة أنها عندما قررت أن تتزوج مرة أخرى كان لا بد أن تختار رجلا مصابا بالإيدز إلا أنها بعد ذلك وجدته مدمن هيروين.