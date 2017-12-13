فيديو.. تسعيني يكشف ذكريات مشاركته في حرب 48

طلال الغامدي(صدى):

كشف أحد المجاهدين السعوديين، عن ذكريات مشاركته في حرب 48 في فلسطين، التي شهدت شهداء من المملكة تلبية لنداء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز لنصرة فلسطين.

وحاول المواطن التسعيني، إبراهيم العتيبي، أن يغالب مرضه ويحكي لبرنامج ” يا هلا ” بقوله: ” إنه لبى نداء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز وشارك الجيش السعودي للدفاع عن فلسطين ضد عصابات الهجانة في حرب عام 48 “.

وروى نجله ذكريات والده مع معركة ” باب الواد ” التي استشهد فيها قائد الفلسطينيين عبدالقادر حسين، حيث توجه مع مجموعة من المتطوعين في الجيش السعودي، مستذكرا أن أغلب رحلتهم كانت سيرا على الأقدام حيث سافروا من عرجة مرورا بساجر ومن ثم إلى القصيم.

وأضاف أن الملك المؤسس كلّف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بمتابعة المجاهدين ومدهم بالزاد والأسلحة لمواجهة اليهود بقيادة زعيم يهودي يدعى شامير، مبينا أن الهجانة اليهودية قاموا باغتيال قائد المجاهدين الفلسطينيين عبدالقادر حسين، وأقدموا على تفجير بطون الفلسطينيات الحوامل.