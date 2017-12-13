بالصور .. ” عموري ” يستقبل نجوم ريال مدريد في الإمارات

نواف السالم(صدى):

استقبل نجم العين الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ ” عموري ” أبطال ريال مدريد الإسباني خلال تواجدهم بالإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث حرص على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع كريستيانو رونالدو و النجم الكرواتي لوكا مودريتش .

يذكر أن ” عموري ” لا يشارك في مونديال الأندية الذي يقادم للمرة الثالثة في الإمارات ، حيث يشارك في البطولة فريق ” الجزيرة “الذي من المقرر أن يواجه غداً الأربعاء فريق ريال مدريد في نصف نهائي البطولة .