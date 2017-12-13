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بالصور .. ” عموري ” يستقبل نجوم ريال مدريد في الإمارات

بالصور .. ” عموري ” يستقبل نجوم ريال مدريد في الإمارات
نواف السالم(صدى):

استقبل نجم العين الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ ” عموري  ”  أبطال ريال مدريد الإسباني خلال تواجدهم بالإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث حرص على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع كريستيانو رونالدو و النجم الكرواتي لوكا مودريتش .

 يذكر أن ” عموري ” لا يشارك في مونديال الأندية الذي يقادم للمرة الثالثة في الإمارات ، حيث يشارك في البطولة فريق ” الجزيرة  “الذي من المقرر أن يواجه غداً الأربعاء فريق ريال مدريد في نصف نهائي البطولة .


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