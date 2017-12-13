بلدية رجال ألمع تصادر 78 من ألواح الخبز

أبها(صدى):

صادر قسم صحة البيئة في بلدية محافظة رجال ألمع خلال جولاته الميدانية على عدد من المحال الخاصة بتجهيز الخبز، 78 من ألواح الخبز نتيجة تدني مستوى النظافة العامة بها.

وأبان رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ ، أن الفرق الرقابية أغلقت عدد من المخابز وجرى تغريمها, واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم, مؤكدًا استمرار الحملات والجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة.