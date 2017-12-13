إغلاق الهواتف هو شرط ” شريهان ” للعودة إلى المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تعتزم الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان العودة إلى جمهورها من خلال عرض مسرحي جديد تشارك في كتابته وإنتاجه شركة ” العدل ” جروب الفنية .

وفرضت الفنانة المصرية مجموعة من الشروط للموافقة على بدء العمل بالمسرحية ، خاصةً بعد توقفها عن الظهور أمام الكاميرات لسنوات طويلة ، حيث طلبت غلق الهواتف النقالة خلال مدة التصوير كاملة حتى لا يسرب أحد العاملين صوراً للكواليس .

وتعود “شريهان ” لجمهورها العربي بعروض مسرحية متنوعة ، حيث انتهت من تصوير أولها والتي أطلق عليها اسم ” كوكو شانيل ” ، حيث يتم التصوير داخل مجموعة استوديوهات مخصصة للعمل الذي تقرر عرضه خلال العام المقبل .