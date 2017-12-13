” ترامب ” يطالب بإجراء إصلاحات لنظام الهجرة الأمريكي

واشنطن(صدى):

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخاذ إجراء بشأن التغييرات المقترح إدخالها على نظام الهجرة الأمريكي، بعد أن قام مهاجر بنجلاديشي بتفجير شحنة ناسفة منخفضة التكنولوجيا في نظام مترو أنفاق نيويورك.

أشار ” ترامب ” ، خلال حديثه في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إلى أن هجوم بشاحنة وقع في أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص فى نيويورك، موضحًا أنه جرى تنفيذه ” بواسطة رعايا أجانب يحملون بطاقات خضراء ” .

كان ترامب قد شدد في تصريحات سابقة، على ضرورة تعديل سياسة الهجرة، وإنهاء برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة في الولايات المتحدة، وذلك غداة عملية دهس في نيويورك، نفذها الأوزبكي سيف الله سايبوف، أوقعت ثمانية قتلى، وعددًا من الجرحى.