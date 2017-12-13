بعد إخفائها.. عدسات تلتقط هيكل سيارة ” مرسيدس ” الأحدث في الشوارع

متابعات(صدى):

تمكنت ماركة ” مرسيدس ” الشهيرة من إخفاء سيارتها الجديدة AMG GT4 منذ بداية العام ، إلا أن عدسات تجسسية التقطت الظهور الأول للسيارة في الشوارع هذا الأسبوع .

ووفقاً للصورة ، تظهر السيارة الحديثة بسقف منحدر بشدة مع صندوق خلفي ، وعلى الرغم من التكتم الشديد على تفاصيل السيارة في الوقت الحالي ، إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مصابيح خلفية شبيهة بالكوبيه AMG GT ، كما تظهر هوية السيارة من الأمام بشكل واضح حيث تبرز مصابيح ” ليد ” الأمامية والمقدمة التي تحمل الشكل المدبب .

كما يتوقع أن يكون أداء مرسيدس الجديدة أقوى بشكل كافي لمنافسة جميع السيارات السابقة ، حيث يتم تلافي عيوب الإصدارات السابقة في هذا النوع ، حيث نتمكن من رؤية المخارج الأربعة لعادم السيارة ، بالإضافة إلى الجناح الخلفي ، فضلاً عن محرك V8 ثنائي التربو المتوقع وجوده بسعة 4 لتر ، وهو الأمر الذي يساعد في إنتاج قوة لا تقل عن 650 حصان ، ولمزيد من القوة يمكن أن ترتبط بعض المحركات الكهربائية بمحرك الوقود لزيادة العزم .