إيران تتعدَى على حق أكاديمي في محاكمة عادلة

طهران(صدى):

تعدَت المحكمة العليا في إيران، على حق الأكاديمي أحمد رضا جلالي في محاكمة عادلة، بعدما أيدَت حكمًا بإعدامه بعد إدانته بالتجسس.

من جانبها، قالت نائبة مدير العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماجدالينا مغربي، إن محامي جلالي أُبلغوا السبت الماضي، بأن المحكمة العليا نظرت قضيته وأيدت الحكم الصادر بحقه في الـ24 أكتوبر، في جلسة سرية دون السماح لهم بتقديم مرافعة للدفاع عنه.

يذكر أن، السلطات الإيرانية اعتقلت جلالي في أبريل/نيسان 2016 وأدانته بالتجسس، الأمر الذي ينفيه جلالي.