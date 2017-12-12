فتح مكاتب نسائية في البدائع والخرمة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، مكتبين نسائيين في محافظتي البدائع بالقصيم والخرمة بمكة المكرمة، لتقديم جميع خدمات السجل المدني.

من جانبه قال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن المكتبان يقدمان جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.

وأضاف ” الجاسر ” ، أن الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع بافتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة لخدمة كل المواطنات حسب توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.