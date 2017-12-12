” الشباب ” بدون الأرميني ماركوس بيتزيللي لمدة أسبوع

ماجد محمد(صدى):

تعرض لاعب نادي الشباب، الأرميني ماركوس بينهيرو بيتزيللي، لإصابة ستجبره على الغياب عن الملاعب لمدة أسبوع، وذلك بحسب ما أعلنه الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي، في بيان له، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف الأرميني بيزيلي في عضلة الساق، إصابةً يغيب اللاعب على إثرها 10 أيام ” .

ومن المقرر أن يغيب لاعب خط الوسط الأرميني عن صفوف الشباب في المباراتين المقبلتين أمام أحد والقادسية في الجولتين الـ14 و الـ15 على التوالي من عمر مسابقة دوري المحترفين.