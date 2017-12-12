مساعي أمريكية لإقناع المملكة ببناء مفاعلات نووية

نايف السالم(صدى):

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى حث المملكة على النظر في عروض شركاتها لبناء مفاعلات نووية، وقد تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من تلك الصفقة.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الشركات الأمريكية طالبت إدارة دونالد ترامب بضرورة استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وحظرت الاتفاقات الأمريكية السابقة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته؛ مما أدى إلى إضعاف المفاوضات لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية في المشاريع النووية السعودية خلال إدارة أوباما.