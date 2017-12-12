5 وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ” الاتصالات “

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة الاتصالات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، يشترط مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الثلاثاء، حتى 17 ديسمبر الجاري.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لكل من:

1- أخصائي رعاية الموظف: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال، والإدارة ” .

2- أخصائي إداري: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” العلاقات العامة، هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات ” ، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

3- مشرف الموارد البشرية للنساء: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات ” الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال ” ، أو المجالات ذات الصلة.

4- محلل أول الموارد البشرية للنساء: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات |الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال ” ، أو المجالات ذات الصلة.

5- مهني المشروع العام: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــا.