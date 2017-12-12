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سيدات عربيات ضمن قائمة الأكثر تأثيرا.. والملكة رانيا في المقدمة

سيدات عربيات ضمن قائمة الأكثر تأثيرا.. والملكة رانيا في المقدمة
عمان(صدى):

تمتلك الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني جمال ساحر إلى جانب النفوذ والثراء يجذب الأنظار إليها بشكل مستمر ، وهو ما جعل تقرير مجلة ” فوربس ” الأمريكية يضعها في مقدمة قائمة النساء العربيات الأغنى والأجمل ، حيث تمتلك بالرغم من هذه المميزات حس إنساني يجعلها الأقرب إلى قلوب المواطنين بالمملكة الأردنية .

وتضم القائمة الأميرة سلمى لالا زوجة ملك المغرب التي اتسمت بقوة شخصيتها التي تلعب دوراً كبيراً في إثارة الجاذبية لديها ، وليس لون شعرها البني المائل للاحمرار هو السبب في ذلك ، وضمت القائمة أيضاً السيدة رانيا النشار التي تولت ثاني منصب رفيع لامرأة سعودية في القطاع المالي بالمملكة ، بعدما تم تعيينها رئيس تنفيذي لمجلس إدارة مجموعة ” سامبا ” المالية .

واختارت المجلة السيدة المصرية لبنى هلال كثاني أقوى شخصية نسائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بالإضافة إلى سيدة الأعمال المغربية نزهة حياة التي ترأس الهيئة المغربية لسوق الرساميل .


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