بالصور.. مستشفى نفي العام يُطلق مبادرة ” كلنا مسؤول “

سعيد العجل(صدى):

أطلق مستشفى نفي العام صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1439/3/24هـ مبادرة #كلنا_مسؤول وذلك بحضور مدير المستشفى دكتور فهد محمد السبيل ونائب المدير الأستاذ محمد هذال العتيبي ومساعد المدير للشؤون الطبية مديرالخدمات المسانده الأستاذ /محمد الرقعان ومدير حقوق وعلاقات المرضى الأستاذ منيع حشر العتيبي ورؤساء الاقسام وعدد من المرضى والمراجعين .

بُدأ اللقاء بكلمة لمدير المستشفى بيّن فيها الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وأن الإدارة تتشرف بتقبّل الملاحظات والإقتراحات، ويسعدها ذلك وأن تعليمات مدير عام الشؤون الصحية بالرياض تقضي بضرورة تلمس إحتياجات المرضى والعمل على تهيئة سُبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي كُل ثلاثة أشهر بتوجيهات الوزارة ويعلن عنها بوقتً كافي.