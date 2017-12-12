بالصور.. المشرف الوزاري يقوم بزيارة ثانوية الملك عبدالله في بيشه

سياف المنبهي(صدى):

قام المشرف الوزاري الاستاذ تركي محمد الشهري والاستاذ صالح الميموني المشرف بإدرة التعليم ببيشة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 3 / 1439 هـ بزيارة تفقدية الى ثانوية الملك عبدالله بن العزيز , رحب قائد المدرسة الاستاذ خالد بن محمد ال حبيان بالاستاذ تركي , وتم مناقشة الامور المدرسية والمستلزمات التي تفتقدها المدرسة , ثم قام أ تركي بجولة على قاعات المدرسة ومختبراتها .

ثم تقدم الأستاذ تركي بالشكر قائد المدرسة على الابداع والانجازات التي حلصت عليها المدرسة , وكان من اوائل المباركين لتأهل فريق المدرسة في الروبوت الى مرحلة التصفيات النهائية على مستوى محافظة بيشة صباح هذا اليوم بالمعسكر الكشفي .