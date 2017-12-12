الهلال يسعى لضم الروماني ” ستانسيو ” إلى فريقه

ماجد محمد(صدى):

يعتزم نادي الهلال التعاقد مع لاعب ” أندرلخت ” الروماني نيكولاي ستانسيو ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، إلا أن اللاعب في حيرة من أمره بسبب وجود منافسة قوية تتمثل في عرض نادي ” بشكتاش ” التركي لكونه المتأهل للدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

ووفقاً لمصادر خاصة ، فإن الخيار الأول أمام اللاعب في حال تخلى النادي الأوروبي عنه هو ” بشكتاش ” وفي حال فشل انتقاله إليه فإنه من المتوقع أن ينضم إلى صفوف الهلال في ظل عدم وجود أي عروض منافسة أمامه في الوقت الحالي .

وكان ” ستانسيو ” قد انضم إلى فريق ” أندرلخت ” البلجيكي عام2016 الماضي بعد تركه لنادي ” ستيوا بوخارست ” الروماني ، ويشهد له تاريخه الرياضي في هذه الفترة الكثير من الأهداف الهامة التي سجلها .