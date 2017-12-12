” أمانة جدة ” تغلق محطات الوقود على طريق حيوي لتحسين الخدمة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة جدة بإغلاق عدد من محطات الوقود على الطريق الذي يربط بين محافظة جدة وبقية المحافظات الساحلية من الجهة الجنوبية ، مساء اليوم الثلاثاء ، لتطبيق قرار الاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية على محطات الطرق السريعة .

وأثار إغلاق محطات الوقود حالة من القلق والذعر لدى قائدي المركبات وعابري الطرق بسبب انقطاع الوقود في طريق حيوي يخدم محافظات عديدة بالمملكة .

وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية قد وضعت آلية لإغلاق محطات الوقود وتقييم مستوى الخدمة بالمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية ، في اجتماع سابق لها .