بالصور.. وزير التجارة والاستثمار السعودي يزور مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين

سعيد العجل(صدى):

نوَّه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالدور الكبير والريادي الذي يقوم به مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين؛ لخدمة المسلمين بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ونشر ثقافة وحضارة الإسلام، وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام، ونشر ثقافة التسامح.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم للمركز بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين، رافقه سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين الأستاذ رياض الخنيني، ولفيف من منسوبي السفارة، والوفد المرافق لمعاليه المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا بالعاصمة الارجنتينية.

وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ تعاهد حكامُها وتعاضدوا على خدمة المسلمين في شتى أرجاء العالم والدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في نشر الإسلام الوسطي البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب، منوها إلى أن المركز هو صورة من صور الدعم المقدَّم لخدمة الإسلام واصفاً المركز بمنارة الخير والهدى بأمريكا اللاتينية.

وعبر ” القصبي” في ختام ـــ تصريحه ـــ عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس أمناء المركز المشرف العام على المركز؛ لعنايته ومتابعته وتوجيهاته لأعمال ومناشط المركز، ولكافة العاملين بالمركز الذي يغبطون بعطائهم وتفانيهم في إيصال الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

وكان في إستقبال معاليه لدى زيارته للمركز سعادة مدير المركز الأستاذ نايف الفعيم وإمام المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي والأستاذ محمد القريني سكرتير المدير ، حيث استهل زيارته للمركز بالوقوف على جامع الملك فهد ومرافقه من مكتبة إسلامية، وقاعات المحاضرات، والمدرسة الإسلامية، والتقى بمنسوبيها من: مدرسين، وطلاب، وإداريين.

كما وقف معاليه على المعرض الدائم الذي يضم عددًا من الأجنحة منها: جناح الصور للطبيعة الجغرافية للمملكة، وجناح الصور الخاصة بملوك وقادة المملكة، وجناح الحرمين الشريفين، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وجناح وزارة الشؤون الإسلامية، وجناح الطفولة، إضافة إلى جناح العروض المرئية التي تعرض تاريخ علاقة المملكة بدول العالم ومساعيها الدولية لنشر السلام والأمن، وخدمة المسلمين في العالم.

الجدير بالذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية، ويعد أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة إذ تبلغ مساحته 37.000م ، وتم بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ.