بالفيديو.. السفير الفلسطيني يُفجر مفاجأة عن حملات تشويه المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح السفير الفلسطيني بالمملكة، بسام الأغا، أن محاولات تشويه صورة المملكة خرجت من غزة التي ليست تحت حكم شرعية السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنها ليست بعيدة عن الموساد و الدول معادية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تلك المحاولات لن تمر مرور الكرام دون محاسبة، وسيتم خضوعهم للقانون عندما تتولى الشرعية قطاع غزة، قائلًا: ” الفلسطينيون يقاتلون بصدورهم وهؤلاء الناس يسلكوا هذا السلوك ” .

ووجه رسالة إلى أبناء المملكة وأبناء فلسطين، بأن هناك جيش إلكتروني ضد البلدين، محذرًا من التفاعل مع الشائات أو الصور التي تفرق بين الشعبين.

وأشار إلى أن المملكة ستواجه هجومات أخرى، لحجمها الكبير ودورها في الوطن العربي.