بالفيديو.. السفير الفلسطيني يُفجر مفاجأة عن حملات تشويه المملكة
أوضح السفير الفلسطيني بالمملكة، بسام الأغا، أن محاولات تشويه صورة المملكة خرجت من غزة التي ليست تحت حكم شرعية السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنها ليست بعيدة عن الموساد و الدول معادية.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تلك المحاولات لن تمر مرور الكرام دون محاسبة، وسيتم خضوعهم للقانون عندما تتولى الشرعية قطاع غزة، قائلًا: ” الفلسطينيون يقاتلون بصدورهم وهؤلاء الناس يسلكوا هذا السلوك ” .
ووجه رسالة إلى أبناء المملكة وأبناء فلسطين، بأن هناك جيش إلكتروني ضد البلدين، محذرًا من التفاعل مع الشائات أو الصور التي تفرق بين الشعبين.
وأشار إلى أن المملكة ستواجه هجومات أخرى، لحجمها الكبير ودورها في الوطن العربي.
سفير #فلسطين في السعودية:
جميع الحملات المغرضة ضد #السعودية خرجت من #غزة التي ليست تحت حكم شرعية #السلطة_الفلسطينية ومدعومين من دول معادية.
-كلام السفير يوضح أن من يقف خلف الحملات ضد السعودية هم كلاب #حماس التابعة لـ #الإخوان_المفسدين المدعومين من #قطر.#السعوديه_مع_القدس_للابد pic.twitter.com/8SlWZoTWaP
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧
ابو خالد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعز السعوديه ويحفظها ويحفظ شعبها وحكامها نقف مع الجميع ونساعد الجميع بكل الطرق ولا نلقى الا الجحود والنكران ويجب من الان عدم السكوت ومحاسبة كل من يعتدي علينا بالكلام والسب والشتم