الأمير سلطان بن سلمان يفتتح ملتقى ألوان السعودية 2107 ويكرم المتميزين

نايف السالم(صدى):

افتتح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، ملتقى ألوان السعودية في نسخته السادسة، المنعقد خلال الفترة من 24-28 ربيع الأول 1439هـ، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك كرم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرعاة واللجنة الاستشارية ولجان التحكيم بملتقى ألوان، كما كرّم سموه المصورين الفائزين في مسابقة ألوان السعودية للتصوير والأفلام القصيرة لعام 2017م ، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير، كما تم الإعلان عن الصور والأفلام السياحية الفائزة.

ويهدف ملتقى ألوان السعودية إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية، وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة، وتقدم حضاري وإنساني فريد، إضافة إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة.