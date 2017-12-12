نكهة السكريات في الفم مؤشر لخطر الإصابة بالسكري

نورة الشهري(صدى):

على الرغم من حلاوة مذاق الأطعمة السكرية إلا أن استمرار بقائها في الفم يؤدي إلى مخاطر كبيرة ، حيث يمكن أن يشير إلى عدم قدرة الجسم على تنظيم السكر في الدم وهو مؤشر خطير على علامات الإصابة بمرض السكري .

ووفقاً لمواقع أجنبية ، فنكهة السكريات الناجمة عن تناول الحلوى قد تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية والعطش المفرط بالإضافة إلى التبول المفرط والتعب الشديد .

وعلى عكس ذلك ، فقد لا يتناول الإنسان أطعمة تحتوي على سكريات ولكنه يشعر بنكهتها في الفم في نفس الوقت ، ويعود ذلك إلى أمراض البرد والإنفلونزا التي تؤثر على استجابة الدماغ للطعم بسبب الالتهابات البكتيرية في الشعب الهوائية ، بالإضافة إلى الحمل والذي يعد سبب رئيسي في الشعور بنكهة المسكرات في الفم بسبب تغيير هرمونات المرأة والجهاز الهضمي .