محكمة مصرية تمنع أحمد الفيشاوي من رؤية ابنته

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة نهائية، حكمها النهائي في الدعوى المقامة من الفنان المصري أحمد الفيشاوي؛ بشأن رؤية ابنته ” لينا ” ، وذلك اليوم الثلاثاء.

وقضت المحكمة، بشطب الدعوى المقامة من الفيشاوي؛ نظرًا لتغيبه هو ومحاميه عن حضور الجلسات.

وأقام الفنان أحمد الفيشاوي دعوى قضائية لتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة ” لينا ” بعد أن انتقلت حضانتها إلى جدتها لوالدتها هند الحناوي، وذلك بعد زواج الأخيرة وانتقالها للعيش معه في لندن.

وكان أحمد الفيشاوي قد أنجب لينا من زواج عرفي بهند الحناوي، التي لاحقته قضائياً حتى إثبات الزواج وإثبات نسب الطفلة له.