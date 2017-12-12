شركة بالرياض تٌعلن عن حاجتها لموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات التي تعمل في قطاع التجزئة بالرياض، حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات، تتراويح أعمارهم من 25 إلى 40.

والوظائف هي:

4 مدراء فروع ” نساء – رجال “، الشروط: خبرة ثلاث سنوات في نفس المجال وشخصية قيادية .

4 نواب مدراء فروع ” نساء – رجال “، الشروط : خبرة سنتين في نفس المجال وشخصية قيادية .

4 محاسبين فروع ” نساء – رجال “، الشروط : دبلوم محاسبة وما فوق، والخبرة سنة.

15 كاشير ” رجال “، الشروط: الشهادة الثانوية و يفضل خبرة لا تقل عن سنة.

30 بائع ” رجال “، الشروط: الشهادة الثانوية و يفضل خبرة لا تقل عن سنة.

15 كاشير ” نساء “، الشروط: الشهادة الثانوية و يفضل خبرة لا تقل عن سنة.

60 بائعة ” نساء “، الشروط: الشهادة الثانوية و يفضل خبرة لا تقل عن سنة.

وأوضحت الشركة، أن العمل دوام واحد صباحي أو مسائي، وهناك تأمين صحي و اجتماعي، كما يمكن التواصل عبر الإيميل [email protected] .