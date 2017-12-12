كولوني سويسرا تجذب أغنى رجال العالم

نورة الشهري(صدى):

جرت في بلدية كولوني المطلة على بحيرة ليمان السويسرية، مبيعات للعقارات المرموقة سعرها أكثر من 5 ملايين شهدها، خلال السنوات العشر الماضية؛ أغلاها كانت بـ57.5 مليون فرنك عام 2013.

عرض رجل الأعمال من أصل سوري عيد سماوي عام 2010 منزلًا جميلًا للسكن، بسعر 38 مليونًا وفي فبراير 2014، قام وريث رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ببيع عقاره للاستقرار في موناكو مقابل 35 مليون فرنك.

ويوجد بالبلدية جنيف بلاج الشهير، ومؤسسة مارتن بودر، وهي مكتبة ومتحف خاص يحوي مجموعة كبيرة من المخطوطات الموقعة والمطبوعات.

من سكان كولوني المحظوظين المخرج الإنجليزي ألان باركر، وعائلة آل عجة، ورجل الأعمال المغربي باتريك دراهي، وتوربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لشركة تيمشينكو.