طفل أمريكي يقرأ 100 كتاب في يوم واحد فقط

واشنطن(صدى):

استطاع طفل عبقري بمدينة شيكاغو الأمريكية ، يدعى ” كالب غرين ” ، والذي يبلغ 4 أعوام فقط ، أن يقرأ 100 كتاب في غضون يوم واحد وهو ما أثار دهشة والداه .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فقد قرأ الطفل 100 كتاب خلال بث حي سجله والده ليتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع في حالة من الذهول والإعجاب الشديد ببراعة الطفل التي لم يسبق لها مثيل .

ومن جانبهما ، أشار والدا ” غرين ” أن الطفل اقترح مارثون القراءة بنفسه ودون إجبار من أحدهما ، وعلى الرغم من عدم ثقتهما بقدراته في إكمال قراءة الكتب إلا أنه حقق هذا النجاح .