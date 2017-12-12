طفل أمريكي يقرأ 100 كتاب في يوم واحد فقط
استطاع طفل عبقري بمدينة شيكاغو الأمريكية ، يدعى ” كالب غرين ” ، والذي يبلغ 4 أعوام فقط ، أن يقرأ 100 كتاب في غضون يوم واحد وهو ما أثار دهشة والداه .
ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فقد قرأ الطفل 100 كتاب خلال بث حي سجله والده ليتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع في حالة من الذهول والإعجاب الشديد ببراعة الطفل التي لم يسبق لها مثيل .
ومن جانبهما ، أشار والدا ” غرين ” أن الطفل اقترح مارثون القراءة بنفسه ودون إجبار من أحدهما ، وعلى الرغم من عدم ثقتهما بقدراته في إكمال قراءة الكتب إلا أنه حقق هذا النجاح .
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كذوب