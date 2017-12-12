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طفل أمريكي يقرأ 100 كتاب في يوم واحد فقط

طفل أمريكي يقرأ 100 كتاب في يوم واحد فقط
واشنطن(صدى):

استطاع طفل عبقري بمدينة شيكاغو الأمريكية ، يدعى ” كالب غرين ” ، والذي يبلغ 4 أعوام فقط ، أن يقرأ 100 كتاب في غضون يوم واحد وهو ما أثار دهشة والداه .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فقد قرأ الطفل 100 كتاب خلال بث حي سجله والده ليتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع في حالة من الذهول والإعجاب الشديد ببراعة الطفل التي لم يسبق لها مثيل .

ومن جانبهما ، أشار والدا ” غرين ” أن الطفل اقترح مارثون القراءة بنفسه ودون إجبار من أحدهما ، وعلى الرغم من عدم ثقتهما بقدراته في إكمال قراءة الكتب إلا أنه حقق هذا النجاح .


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