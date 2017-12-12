جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفرعها بمحافظة جدة.

وبينت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني بطاقات الموظفين: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة العامة أو ما يعادلها، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مكتب: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مشغل رسومات أول: شهادة الدبلوم في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

– قائد مناوب (جدة): الدرجة الجامعية فأدنى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 23 ربيع الأول 1439هـ، والتقديم مُستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 جمادى الآخرة 1439هـ.

وأشار/ت الجامعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).