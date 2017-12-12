المسجد النبوي : خدمات رجال الأمن تنعكس على الزائرين

علي القحطاني(صدى):

التقى معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدد من رجال قوة أمن المسجد النبوي.

وأكد الشيخ السديس على دور رجال قوة أمن المسجد، البارز في خدمة المعتمرين والزوار لتحقيق أفضل النتائج التي تمكن زائري المسجد النبوي من أداء عبادتهم بخشوع وطمأنينة.

وأضاف أن هذه الخدمات التي يقدمها رجال الأمن تنعكس أثارها الطيبة على إخواننا الزائرين ليؤدوا زيارتهم بكل يسر وسهولة والحرص على إبراز الصورة المشرقة لديننا في رحمته ووسطيته واعتداله .