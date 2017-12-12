” النقل ” تفتتح جسر الكيسومة

علي العنزي(صدى):

افتتح فرع وزارة النقل بالجوف، ” جسر الكيسومة ” الذي يقع على طريق الملك عبدالله بسكاكا، وذلك بعد تسعة أعوام من تسليم المشروع وبداية التنفيذ.

وبلغ قيمة عقد المقاول أكثر من 41730499 ريالاً، فيما بلغت قيمة عقد الاستشاري المشرف أربعة ملايين و630 ألف ريال.

ويعد ” جسر الكيسومة ” أحد الجسور المتعثرة بسكاكا، والذي يعيد ذكرى تعثر جسر الصناعية التابع لأمانة الجوف، والأخير افتتح قبل نحو عامين ليحصد تعثرًا دام لستة أعوام، وبلغت تكلفته 60 مليون ريال، بطول 1200 متر وعرض 16 مترًا، وأطلق عليه بعض أهالي مدينة سكاكا ” الجسر التاريخي ” ؛ لطول مدة العمل به.