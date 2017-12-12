علي القحطاني(صدى):

نجحت دوريات أمن الطرق بطريق الساحل، مساء اليوم الثلاثاء، في القبض على مواطن مطلوب لإحدى الجهات الأمنية بالرياض.

كانت إحدى دوريات أمن الطرق بطريق الساحل، حاولت استيقاف مواطنا سعوديا في العقد الثالث من العمر، يستقل سيارة من نوع هايلكس ويسير بسرعة عالية على طريق ( جدة – الليث ) باتجاه الجنوب، لكنه رفض التوقف، مما استدعى ملاحقته وتضييق الخناق عليه واستيقافه بالقوة والقبض عليه.

واتضح أنه مطلوب لأحد القطاعات الأمنية بمنطقة الرياض، فيما كان برفقته شخص آخر ” مجهول ” لا يحمل إثباتا، وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليم المواطن المطلوب لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة .