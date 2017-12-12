وظائف شاغرة لدى ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط مركز مراقبة الصيانة (للرجال).

– مسؤول الإيرادات الإضافية (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 11 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).