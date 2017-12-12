عبد الله الزوري يكشف عن خبر سارَ

نواف السالم(صدى):

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الزوري، اليوم الثلاثاء، أنه رُزق بمولودة جديدة، سائلًا الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

وقال اللاعب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقت بفضل الله ونعمته بمولوده اسال الله أن يجعلها من مواليد السعادة صالحة مصلحه باره بوالديها ” .

وهنًا الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر ” تويتر ” ، اللاعب قائلًا: ” نبارك للهكر عبدالله الزوري المولودة تتربّى بعزّك إن شاء الله يا بو محمد ” .