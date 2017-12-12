” البحرية المصرية ” تحبط محاولة لتهريب المخدرات بالبحر الأحمر

القاهرة(صدى):

تمكنت القوات البحرية المصرية من إحباط كمية كبيرة مهربة من المخدرات ، داخل إحدى السفن بالبحر الأحمر .

حيث تلقت المخابرات المصرية بلاغاً اليوم الثلاثاء ، يفيد بوجود عملية لتهريب شحنة من المواد المخدرة بإحدى السفن ، وهو ما أدى إلى ضبط السفينة وتفتيشها للتأكد من صحة البلاغ المنسوب لها .

وعثر بداخل السفينة على حوالي 7 كيلوجرام من المادة الفعالة لصنع مخدر الآيس ، مما أسفر عن إلقاء القبض على طاقم السفينة وجرى تسليمهم للجهات المختصة للحكم في أمرهم بموجب القانون ، حيث بلغ عدد ركاب السفينة 10 أفراد من جنسيات مختلفة .