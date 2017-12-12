بالفيديو.. تجربة ” فرضية ” لسقوط طائرة خارج مطار الملك عبد العزيز

نايف السالم(صدى):

شاركت 28 جهة حكومية، اليوم الثلاثاء، في أول تجربة فرضية لسقوط طائرة أجنبية من نوع إيرباص 300 وعلى متنها 246 راكباً و9 ملاحين، خارج حرم مطار الملك عبدالعزيز.

ويذكر أنه ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 الساعة 10 صباحًا بلاغ عن اندلاع حريق افتراضي بكابينة الطائرة قبل وصولها المطار، حيث أعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ.

أسفر عن سقوطها إفتراضيًا، 255 حالة وفاة، و10 مصابين بحالات خطيرة و15 متوسطة و17 طفيفة، فيما توفي 11 شخصًا بموقع الحادث.