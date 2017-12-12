بالفيديو.. لكشفهم عن إرهاب الدوحة.. ” شاهد ” القطرية تٌهدد 3 شخصيات

طلال الضوي(صدى):

بعد مقاطعة دول الرباعي العربي وعلى رأسهم المملكة، دولة القطر الداعمة للإرهاب، لردها عن ما تقوم به، استنزفت قطر جميع حيلها لعودة العلاقات مرة أخرى.

في هذا الإطار، نشرت جبهة شاهد التابعة لإحدى الجماعات الإرهابية في العراق، مقطع فيديو تُحذِر فيه المستشار الإعلامي لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، سعود القحطاني ، ووزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، و الإعلامي تركي الدخيل.

وقالت الجبهة الإرهابية: ” هؤلاء ليسوا بعيدًا عن أيادينا ” ، موجهة تحذيرًا آخر إلى دول الرباعي العربي؛ لكشفهم الدائم عن حقيقة دعم قطر للإرهاب وصفقاتها مع إسرائيل.