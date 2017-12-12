بالفيديو.. لكشفهم عن إرهاب الدوحة.. ” شاهد ” القطرية تٌهدد 3 شخصيات
بعد مقاطعة دول الرباعي العربي وعلى رأسهم المملكة، دولة القطر الداعمة للإرهاب، لردها عن ما تقوم به، استنزفت قطر جميع حيلها لعودة العلاقات مرة أخرى.
في هذا الإطار، نشرت جبهة شاهد التابعة لإحدى الجماعات الإرهابية في العراق، مقطع فيديو تُحذِر فيه المستشار الإعلامي لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، سعود القحطاني ، ووزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، و الإعلامي تركي الدخيل.
وقالت الجبهة الإرهابية: ” هؤلاء ليسوا بعيدًا عن أيادينا ” ، موجهة تحذيرًا آخر إلى دول الرباعي العربي؛ لكشفهم الدائم عن حقيقة دعم قطر للإرهاب وصفقاتها مع إسرائيل.
بعد مقاطعة #النظام_القطري_الصهيوني تم دحر الإرهاب في كثير من #الدول_العربية.
الان خرجت جبهة شاهد التابعة لـ #تنظيم_الاخوان_المفسدين في العراق تحذر سعود القحطاني وتركي الدخيل وأنور قرقاش من المساس بـ #النظام_القطري!
لازلنا نقول #النظام_القطري هو الراعي والمفرخ للجماعات الإرهابية pic.twitter.com/DkO8E6MwYe
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 12, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5780 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكومة قطر كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
على شحم يا تميم الكلب انت من يشد على يدك من المليشيات .
والقحطاني وقرقاش واالدخيل اشرف من امك موزه يا ابن …..
أبو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر تفكر بأنها تستطيع اختراق دول الخليج العربي وخاصه الدول الثلاث عبر منافذها الارهابيه بالعراق وسوريا وشمال إفريقيا وكذلك بتركيا ولاتعلم بأن دول التحالف لو تصب غظبها على قطر تنهار خلال شهر فالكبير كبير والصغير حقير
نايف صالحغ[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
مسخره
مسرحية قطرية سخيفه