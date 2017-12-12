هيئة السوق المالية تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى أخصائي أول، للعمل بإدارة مخاطر السوق.

وذكرت الهيئة الشروط الواجب توافرها للتمكن من التقديم للوظيفة، من أهمها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: المالية، اقتصاد، إحصاء، أساليب كمية.

ووأضافت الهيئة إنه يجب أن يكون لدى المتقدم للوظيفة شهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة، وخبرة 8 سنوات لدرجة البكالوريوس.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني : اضغط هنــــــــــــا.