شركة المراعي تعلن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، باسم “ مدير الموارد البشرية- قسم النساء ” ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــــــــا)