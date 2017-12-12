بالصور.. أمير جازان يكرم المتفوقين والمتفوقات من الأيتام في حفل ” غراس “

تركي السالم(صدى):

كرم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم الثلاثاء، المتفوقين والمتفوقات من الأيتام والداعمين في الحفل الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” غراس ” ، وذلك بفندق راديسون بلو.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي، في كلمة عن شكره وتقديره البالغ لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستمر للجمعية بما يحقق أهدافها.

وأوضح الشعبي، أن جميعة ” غراس ” حددت رؤيتها منذ إنشائها على أن تكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه وفرداً فاعلاً في وطنه تماشياً مع توجهات القيادة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان.