بالفيديو.. ” العمل ” توضح الفرق بين الوزارة وهيئة توليد الوظائف

حمود العنزي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، الفرق بين الوزارة وهيئة توليد الوظائف، قائلاً إن الهيئة يتم اللقاء فيها لسياسة سوق العمل، وأنشأت قبل رمضان الماضي، وتتجمع الهيئة على شكل لجان الهيئة أسبوعيًا أما الوزراء المعنين تجتمع شهريًا.

وأضاف ” أبا الخيل ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرناج ” معالي المواطن، على فضائية ” ام بي سي ” والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، أن الهيئة لها صندوق تنمية للموارد البشرية، والوزارة له برامج تعمل عليها وأعلنت الوزارة عنها مثل ” العمل الحر ” ، مشيرًا إلى أن الطرافين ينسقوا توظيف سوق العمل بعد الاجتماع مع الهيئة.