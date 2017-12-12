الأهلي يدرس ضم المدرب الروماني ” كوزمين ” لناديه

ماجد محمد(صدى):

أكدت وسائل إعلام رومانية على تواصل وفد من النادي الأهلي مع المدرب الروماني ” أولاريو كوزمين ” للتعاقد مع الفريق بعد إقالته من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي .

ومن جانبه ، طلب ” كوزمين ” من الأهلي أن يحصل على راتب سنوي قدره 4 ونصف مليون يورو والذي أدى إلى تردد المسؤولين بالنادي قبل أن يوافقوا على دفع المبلغ لتوليه مهمة تدريب الفريق بدلاً من المدرب الأوكراني السابق ” ريبيروف ” .

إلا أن الشرط الجزائي في عقد ” ريبيروف ” مع النادي الأهلي يشكل أزمة كبيرة حيث أنه يصل إلى 700 ألف يورو .