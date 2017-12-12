” المرور ” تحتجز قائدات مركبة بدور الرعاية الاجتماعية

حمود العنزي(صدى):

أسندت الإدارة العامة للمرور قضية احتجاز فتيات مخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث وجهت بحجز سائقة المركبة المُخالفة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية .

ومن جانبه ، شدد المتحدث الرسمي باسم إدارة المرور العميد محمد البسامي على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور ، وهو ما سيؤدي خلال الفترة المقبلة لتغليظ العقوبات على المخالفين المؤثرين على السلامة العامة .

وأضاف ” البسامي ” أن المرور يعمل حالياً على التنسيق مع عدد من الجهات المختصة لرفع السرعات داخل المدن ، ليصبح الحد الأدنى للضبط المروري 80 كلم في الساعة .