وظائف شاغرة بمجموعة ” محمد ناجي ” بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات محمد بن يوسف ناغي وإخوانه مجموعة من الوظائف الشاغرة الفنية والإدارية للسعوديين من حملة الماجستير والدبلوم الفني ، للعمل بفرع الشركة في جدة .

وتمثلت الوظائف المتاحة في الآتي :

– مستشار الخدمة.

– ميكانيكي.

– تنفيذي مبيعات.

– سائق سيارات المبيعات.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني بدءاً من 11 ديسمبر الجاري وحتى 9 فبراير للعام المقبل ، وأوضحت أن التقديم ومعرفة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة متاحة على الرابط التالي ( هنا ).