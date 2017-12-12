وظائف شاغرة بمجموعة ” محمد ناجي ” بجدة
أتاحت مجموعة شركات محمد بن يوسف ناغي وإخوانه مجموعة من الوظائف الشاغرة الفنية والإدارية للسعوديين من حملة الماجستير والدبلوم الفني ، للعمل بفرع الشركة في جدة .
وتمثلت الوظائف المتاحة في الآتي :
– مستشار الخدمة.
– ميكانيكي.
– تنفيذي مبيعات.
– سائق سيارات المبيعات.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني بدءاً من 11 ديسمبر الجاري وحتى 9 فبراير للعام المقبل ، وأوضحت أن التقديم ومعرفة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة متاحة على الرابط التالي ( هنا ).
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