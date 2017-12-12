السيف القابضة تعلن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش جودة الصيانة: شهادة الدبلوم التقني في تكنولوجيا السيارات.

– مدير الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية)، أو المجالات الهندسية ذات الصلة.

– مهندس المواد: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 ديسمبر 2017م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).