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تفاصيل جديدة حول انضمام إرهابي نيويورك إلى التنظيم

تفاصيل جديدة حول انضمام إرهابي نيويورك إلى التنظيم
واشنطن(صدى):

كشفت معلومات مسربة عن هجرة الإرهابي الذي هاجم إحدى محطات الحافلات بنيويورك غداً الإثنين ، برفقة عائلته إلى الولايات المتحدة عام 2011 قبل أن تمسه أيادي التطرف الداعشية التي توغل فيها بعد متابعته لها على الإنترنت ، وعلى غرار ذلك ، حاول الإرهابي تنفيذ دعوة التنظيم لأنصاره باستهداف أعياد الميلاد وشن الهجوم عليها .

يذكر أن حادث حافلة نيويورك الإرهابي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة إثر عبوة ناسفة تم تجهيزها بشكل بدائي ، حيث اعترف المنفذ أنه استهدف من ذلك محطة ” بورت أوثوريتي ” بمانهاتن بسبب وجود زينة أعياد الميلاد بها للاحتفال برأس السنة .


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