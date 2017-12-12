بالفيديو.. رسالة صادمة لإعلامي كويتي تُفحم أعداء المملكة

نايف السالم(صدى):

وجه الإعلامي الكويتي محمد الملا رسالة شديدة اللهجة عبر برنامجه ” ديوان الملا ” ، يطالب فيها الدول العربية بالتوحد لمهاجمة خطط العدو الإخواني والإيراني الفاشلة والتي تهدف باستمرار لإسقاط السعودية وإضعاف موقفها بين دول الخليج العربي .

وأكد ” الملا ” على قوة المملكة التي لا يمكن أن تتراجع لمثل خفافيش الظلام ممن تجسدوا في خونة الوطن والدين والعروبة ، قائلاً ” السعودية تحمل على علمها شعار الإسلام والمسلمين لذلك لا يمكن لها أن تركع لهؤلاء ” .

ورداً على اتهامات الأفاعي السامة والمقصودة حول رفض المملكة تقديم العون للعرب ، كشف الإعلامي عن رسالة لأحد أئمة مسجد التقوى الأردني ، والتي أشاد فيها بجهود المملكة التي مثلت مظلة حماية للاجئين والعرب والمسلمين من مختلف الدول طوال السنوات الماضية .

حيث أكدت الرسالة على استقبال المملكة حتى اليوم لمليوني ونصف لاجئ سوري ، فضلاً عن 450 ألف من الفلسطينيين ، ومليون من اللاجئين الصوماليين ، بالإضافة إلى 3 مليون مصري و 4 مليون عامل من بقية الدول العربية للعمل داخل أنحاء المملكة .

وتابع الإمام في رسالته أن المملكة لا تتوانى عن استقبال المعتمرين والحجاج سنوياً ، حيث تستقبل أكثر من 30 مليون معتمر وحاج ، بالإضافة إلى دعمها للشرعية اليمنية في أزمتها بالمال والرجال والأسلحة ، فضلاً عن حرصها على تقديم يد الدعم لاقتصاد مصر والدول العربية الفقيرة ، وهو أقوى إثبات لجهود المملكة في مساندة الإسلام والعرب ، تعجز الدول المعادية عن تحقيقه .