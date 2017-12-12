وزير التجارة يشكر خادم الحرمين على إقرار خطة حماية المستهلك

عادل الحربي(صدى):

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الثلاثاء، أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء خطة حماية المستهلك من أي آثار تنتج عن قرارات الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الدكتور القصبي أهمية تعزير العمل التكاملي مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان عدم تأثر المستهلكين بتلك القرارات، وصولاً لحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وضبط المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.

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